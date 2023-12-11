الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس لجنة الإسماعيلية: جميع اللجان بدأت فتح أبوابها فى موعدها المحدد

المستشار أحمد أبوعمرو
المستشار أحمد أبوعمرو

قال المستشار أحمد أبوعمرو، رئيس لجنة متابعة محافظة الإسماعيلية، المسئولة عن العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية 2024: إننا لدينا 10 لجان عامة و184 لجنة فرعية بالمحافظة، مؤكدًا أن جميع اللجان بدأت فتح أبوابها لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم، في موعدها المحدد في تمام الساعة التاسعة صباحا.

وأكد، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة عمليات التصويت في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024، في اليوم الثاني لها الموافق "الإثنين": كنا نتشاور من البداية في الأجواء الموجودة لدينا في المحافظة ومن البرودة الشديدة، لكن درجات الحرارة اليوم مناسبة للغاية والتي تسجل 16 درجة مئوية، فضلًا عن انحسار الشبورة المائية، وكانت هناك خطة بديلة بسبب الشبورة والأجواء، ولكن الطقس اليوم لطيف.

وأكد أن كل اللجان الفرعية ملتزمة بمواعيد فتح اللجان المحددة في تمام الساعة التاسعة.

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