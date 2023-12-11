مسئول العملية الانتخابية قسم أول سوهاج: جميع اللجان منتظمة
قال المستشار طارق المزيد، المسئول عن العملية الانتخابية في قسم أول سوهاج، إن عدد اللجان الفرعية لدينا الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024 هى 19 لجنة فرعية.
وأكد، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة عمليات التصويت في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024، في اليوم الثاني لها الموافق الإثنين، أن جميع اللجان منتظمة وبدأت فتح أبوابها في مواعيدها الرسمية ولا يوجد أي مشكلات بها.
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