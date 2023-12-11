ناجي قمحة: ثقة المواطن المصري في مؤسسات وطنه أهم عوامل نجاح أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024

أوضح الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير المجلة السياسية الدولية، أن هناك مجموعة من العوامل التي تقف أمام مشهد أمس في سير العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية 2024.

وأضاف الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة خلال لقائه على قناة "أون" اليوم الإثنين، أن أول وأهم العوامل هي ثقة المواطن المصري في مؤسسات وطنه، وثانيها هي جاهزية هذه المؤسسات وبث رسائل الطمأنة للمواطن المصري كي يمارس حقه الدستوري في تحديد مستقبله، وثالثها أن الشعب المصري، شعبا لا يمكن لأحد أن يتوقع سلوكياته.

وأكد رئيس تحرير المجلة السياسية الدولية، أن الشعب المصري في اللحظات التاريخية، ينتفض من أجل الانتصار لوطنه، ويملك من المكونات الجينية التي تجعله يشعر بما يحيط وطنه من تهديدات وتحديات ومخاطر، تستدعي في وقت معين أن يكون المواطن المصري شريكا في الدفاع والتصدي لكل ما يهدد هذا الوطن.

وأفاد بأن مشاهد الأمس للمواطن المصري في الانتخابات الرئاسية 2024، هي مشاهد مستمرة في إطار حملات من التشكيك، أن هذا المواطن لا يلفت إلى هذه الحملات، لأنه كشفها من قبل.