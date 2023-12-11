الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بالمزمار والأعلام.. توافد أهالي أسيوط على لجان الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

توافد أهالي أسيوط على لجان الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 بمسيرات ضخمة حاملين مزمارا وطبل بلدي وأعلام ومرددين هتافات وأغاني وطنية للتعبير عن سعادتهم بالمشاركة.

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الأغاني الوطنية تشعل اللجان الانتخابية بالمعصرة (فيديو)

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، في ثاني ايامها، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
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