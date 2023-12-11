بالمزمار والأعلام.. توافد أهالي أسيوط على لجان الانتخابات الرئاسية

توافد أهالي أسيوط على لجان الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 بمسيرات ضخمة حاملين مزمارا وطبل بلدي وأعلام ومرددين هتافات وأغاني وطنية للتعبير عن سعادتهم بالمشاركة.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، في ثاني ايامها، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.