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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأغاني الوطنية تشعل اللجان الانتخابية بالمعصرة (فيديو)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

اصطفت السيدات أمام مدرسة سعد زعلول للغات متوسط بمنطقة المعصرة، بمحافظة القاهرة، للمشاركة في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية.

وفي أجواء يسودها البهجة، تعالت الأصوات بالأغاني الوطنية لحث السيدات على أهمية المشاركة فى الاستحقاق الدستوري، واختيار رئيسهم.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

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وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

 

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

 

وانطلقت أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

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وكيل صحة الشرقية يقود مسيرة للحث على المشاركة الانتخابية

 

 

 

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