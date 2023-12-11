الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مدير أمن مطروح يتفقد لجنة زاهر جلال فى اليوم الثانى لانتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

تفقد اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، اليوم، اللجان الانتخابية لمتابعة انتظام الحالة الأمنية حيث رصدت الدستور جولة مدير الأمن بلجنة زاهر جلال الإعدادية بنات بوسط المدينة.  

وأكد مدير أمن مطروح خلال تفقد الحالة الأمنية بحسن التعامل مع المواطنين وخاصة فئات زوي الهمم وتوفير كافة سبل الراحة لهم خلال سير العملية الانتخابية.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من امس الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعًا لها.

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