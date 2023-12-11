وكيل صحة الشرقية يقود مسيرة للحث على المشاركة الانتخابية

قاد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مسيرة حاشدة تضم قيادات والعاملين بمديرية الصحة، للحث على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه أدلى بصوته أمس، ودعا جميع العاملين بالقطاع الصحي للمشاركة في الانتخابات، مؤكدًا أن الحشود المتوافدة على اللجان هى خير دليل على وعى المواطن المصرى بما يدور حوله.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.