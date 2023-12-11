الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ازدحام اللجان بمحافظة البحر الأحمر بثاني أيام الانتخابات الرئاسية (فيديو)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

ازدحمت اللجان الانتخابية بمحافظة البحر الأحمر، بالشباب والرجال، فى ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024، لمشاركة فى الإدلاء بإصواتهم كستحقاق دستورى لهم.

واصطف الرجال أمام اللجان، فى انتظار دخولهم واختيار رئيسهم والمشاركة فى العرس الديموقراطي.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

طوابير فى اليوم الثانى للانتخابات الرئاسية أمام لجان حلايب وشلاتين.. صور

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

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في ثاني أيام الانتخابات.. تمركز العيادات المتنقلة والإسعاف بمحيط اللجان الانتخابية بأسوان

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

https://youtu.be/3JwrTQ1AG2E
 

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