الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

في ثاني أيام الانتخابات.. تمركز العيادات المتنقلة والإسعاف بمحيط اللجان الانتخابية بأسوان

تمركز العيادات المتنقلة
تمركز العيادات المتنقلة

شهد محيط عدد من لجان المدارس التى تجرى فيها الانتخابات الرئاسية فى أسوان، تمركز العيادات الطبية المتنقلة، وذلك لتقديم الخدمات والرعاية الصحية لكل من يحتاجها من الناخبين المتوافدين على مقر اللجان.

كما شهدت مقار اللجان الانتخابية فى أسوان وتحديدًا الأعلي كثافة من الناخبين تمركز سيارات الاسعاف لتقديم الرعاية الصحية للحالات الطارئة ان وجدت.

 223 لجنة رئيسية و254 لجنة فرعية في أسوان

وبلغ عدد اللجان الإنتخابية على مستوى محافظة أسوان 223 لجنة رئيسية و254 لجنة فرعية، والذين تم توزيعها على 190 مدرسة، و8 معاهد أزهرية، و8 وحدة تضامن إجتماعى، و5 مراكز شباب، و4 وحدات صحية، و4 إدارات زراعية وإصلاح زراعى، و3 وحدات محلية، بالإضافة إلى وحدة تدريب مهنى. 

وضمت اللجان الانتخابية تخصيص 12 لجنة منهم للوافدين، والذين تم توزيعهم بالقرب من المشروعات القومية والمجمعات الصناعية والزراعية والطاقة الشمسية. 

الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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