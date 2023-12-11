تايمز أوف إسرائيل: نشر صور الأسرى الفلسطينيين لا يخدم أى شىء

ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مستشار الأمن القومي، تساحي هنجبي، القول إنه يجب تفتيش المشتبه بهم للتأكد من أنهم لا يحملون أي أسلحة أو متفجرات.

ومع ذلك، أوضح "هنجبي" لهيئة البث العامة الإسرائيلية، أن نشر الصور لهم وهم يرتدون ملابسهم الداخلية عبر الإنترنت "لا يخدم أي شيء"، مؤكدا أنه لن يكون هناك نشر آخر لمثل هذه الصور.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن الصور أثارت مخاوف بشأن إجراءات الاعتقال الإسرائيلية في قطاع غزة، كما أثارت تساؤلات بشأن وجود انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان أو معاملة مهينة.

يأتي ذلك بعد أن سادت حالة من الغضب بسبب انتشار صور لسجناء فلسطينيين في قطاع غزة لا يرتدون سوى ملابسهم الداخلية، بعد أن تم تجريدهم من ملابسهم، وبعض منهم معصوبو الأعين ومقيدون ببعضهم البعض، وقالت إسرائيل، مساء أمس الأحد، إنها تريد وقف نشر هذه الصور بقدر أكبر من ذلك.

صور الأسرى الفلسطينيين

وأقر الجيش الإسرائيلي ضمنًا بأن صور الأسرى الفلسطينيين العراة التي أطلقها في وقت سابق كانت في معظمها لمدنيين تعرضوا للأسر.

ويواجه الجيش الإسرائيلي انتقادات دولية وعربية بعد اعتقاله رجالا فلسطينيين في غزة، وأعربت العديد من المنظمات الدولية والعربية، بما فيها منظمة الصليب الأحمر والأمم المتحدة، عن إدانتها جميع الأعمال الوحشية التي ينفذها جيش الاحتلال بحق المدنيين، واصفين إياه بأنه "عقاب جماعي".

شئون الأسرى

وفي وقت سابق، قال أمين شئون الأسرى الفلسطينيين، أمين شومان، إن إسرائيل تحاول في كل مرة أخذ صورة نصر مزعوم وعرضه على الجبهة الداخلية لإعلان نصر غير حقيقي، ومع وجود المقاومة واستمرارها على الأرض يدفعهم ذلك لمزيد من القتل للمدنيين العزل الذين تقوم بإعدامهم ميدانيا وإذلالهم وتصويرهم عراة أمام العالم.