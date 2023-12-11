الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نبيل دعبس يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بمصر الجديدة

نبيل دعبس
نبيل دعبس

أدلى الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ ومؤسس حزب مصر الحديثة رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، بصوته في مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات بمصر الجديدة.

وقال الدكتور نبيل دعبس عقب الإدلاء بصوته: إنني انتخبت الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة حتى عام 2030 لاستكمال مسيرة الإنجازات التي حققها من أجل العبور إلى الجمهورية الجديدة وخصوصاً الأمن والأمان الذي نشعر به كمصريين في هذا العهد علاوة على اهتمام الرئيس الكبير بقضايا التعليم والصحة واستجابته لكثير من المطالب التي رفعها مجلس الشيوخ إليه خلال دورات انعقاده.

وأشار إلى أن حزب مصر الحديثة برئاسة الدكتور وليد دعبس يقوم بجهود كبيرة حاليا في حشد اعضاء الحزب وقياداته في مختلف المحافظات للتصويت في انتخابات الرئاسه حيث ان هذا واجب على كل مواطن مصري لتصدير مشهد حضاري بنجاح التجربة الديمقراطية وتجربة انتخابات الرئاسة.

واكد ان كثافة الاقبال الجماهيري علي الانتخابات الرئاسية لليوم الثاني علي التوالي هي رسالة للعالم اجمع وتوجه صفعة قوية علي وجه كل من كان يريد التربص بمصر ومن كان يعد البيانات المسبقة للتنديد بمصر والمساس بالمنصب الرفيع لحكم البلاد.

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