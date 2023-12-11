نشرة الظهيرة| استمرار إقبال الناخبين على اللجان لليوم الثانى.. وحملة السيسى ترصد احتشاد الناخبين فى القاهرة والجيزة

تستمر لجان الاقتراع في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم لليوم الثاني على التوالي من الانتخابات الرئاسية 2024 وسط تشديدات أمنية مكثفة وتواجد موظفين مختصين لمساعدة الناخبين في التعرف على لجانهم وإرشادهم للإجراءات اللازمة لعملية التصويت.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفًا و631 لجنة، بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.. ونقدم لكم في السطور التالية أهم الأخبار على مدار الساعة

محمد الباز: صوتى للسيسى.. والإقبال يعكس وعى المواطنين

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن حالة الإقبال الكبيرة التي تشهدها اللجان الانتخابية توضح وتترجم حالة الوعي الشديد من المواطنين للمشاركة.. لقراءة المزيد اضغط هنا

انعقاد دائم.. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تواصل متابعة الانتخابات الرئاسية فى اليوم الثانى

تواصل الغرفة المركزية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الانعقاد الدائم؛ لمتابعة ورصد مجريات العملية الانتخابية، ومشاركة المصريين في التصويت بالانتخابات الرئاسية المصرية.. لقراءة المزيد اضغط هنا

حملة السيسى ترصد احتشاد الناخبين فى القاهرة والجيزة للتصويت بالانتخابات

رصدت حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، حشودا للناخبين أمام لجان الاقتراع بمحافظتي القاهرة والجيزة في الساعة الأولى من فتح صناديق الاقتراع لليوم الثاني في الانتخابات الرئاسية 2024.. لقراءة المزيد اضغط هنا



حملة حازم عمر: نواصل متابعة العملية الانتخابية لليوم الثانى

أعلنت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، أن منسقي الحملة، ورؤساء وأعضاء غرف العمليات بالمحافظات يواصلون متابعة العملية الانتخابية خلال الساعات الأولى من اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية في الداخل، بكافة محافظات الجمهورية.. لقراءة المزيد اضغط هنا



"الوطنية للانتخابات: تعرض قاضى لجنة 37 بشبرا الخيمة لوعكة صحية

كشف المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن أن قاضي لجنة 37 بمنطقة شبرا الخيمة تعرض لوعكة صحية وسوف يفتح اللجنة خلال دقائق.. لقراءة المزيد اضغط هنا

مبادرة المشروعات الخضراء تشارك بجلسة حوارية ضمن فعاليات يوم "الشباب والأطفال والتعليم والمهارات"

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلا عنها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية؛ في جلسة حوارية ضمن فعاليات يوم الشباب والأطفال والتعليم والمهارات، خلال مؤتمر الأطراف لتغير المناخ المنعقد بالإمارات في الفترة من 30 نوفمبر-12 ديسمبر الجاري.. لقراءة المزيد اضغط هنا

وصول وفد يضم ممثلين عن الدول الأعضاء فى مجلس الأمن الدولى إلى مطار العريش

أفادت فضاية القاهرة الإخبارية في نبا عاجل بوصول وفد يضم ممثلين عن الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي إلى مطار العريش تمهيدا لتفقد المساعدات الإنسانية المقدمة إلى قطاع غزة.. لقراءة المزيد اضغط هنا



الهلال الأحمر الفلسطينى تطالب بحماية دولية للطواقم الطبية والمدنيين فى غزة

طالبت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بحماية دولية للطواقم الطبية والمدنيين في قطاع غزة، لافتة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعرقل عمل الطواقم الطبية في القطاع، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.. لقراءة المزيد اضغط هنا



روسيا: سنواصل ممارسة الضغوط السياسية لوقف إطلاق النار بقطاع غزة

قال سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، إن ما حدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة 7 أكتوبر الماضي لم يحدث من فراغ، مؤكدًا أن روسيا ستواصل ممارسة الضغوط السياسية لتحقيق وقف إنساني لإطلاق النار في قطاع غزة.. لقراءة المزيد اضغط هنا

الفلبين تستدعى السفير الصينى على خلفية حوادث الاحتكاك بين سفن البلدين

استدعت السلطات الفلبينية، اليوم الإثنين، سفير الصين لديها؛ وذلك في أعقاب حوادث الاحتكاك الأخيرة بين سفن البلدين عند منطقة الشعاب المرجانية ببحر الصين الجنوبي.. لقراءة المزيد اضغط هنا

جدول مواعيد القطارات خط القاهرة- أسيوط اليوم الإثنين للذهاب والعودة

ترتفع معدلات البحث بشكل دائم عن مواعيد قطارات سكك حديد مصر التي تمثل الوسيلة الأساسية للمسافرين بين مختلف المحافظات نتيجة لسرعتها والراحة خلال الرحلة.. لقراءة المزيد اضغط هنا