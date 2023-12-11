"الوطنية للانتخابات: تعرض قاضى لجنة 37 بشبرا الخيمة لوعكة صحية

كشف المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن أن قاضي لجنة 37 بمنطقة شبرا الخيمة تعرض لوعكة صحية وسوف يفتح اللجنة خلال دقائق.

وأضاف المستشار أحمد بنداري، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن فتح اللجان الانتخابية فى انتخابات الرئاسة 2024، لليوم الثاني على التوالي: بدأ التصويت من جانب المصريين فى أكثر من 11 ألف لجنة على مستوى الجمهورية من الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى التاسعة مساء، وسوف نتابع ساعة بساعة.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.