الهلال الأحمر الفلسطينى تطالب بحماية دولية للطواقم الطبية والمدنيين فى غزة

طالبت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بحماية دولية للطواقم الطبية والمدنيين في قطاع غزة، لافتة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعرقل عمل الطواقم الطبية في القطاع، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

غارات مكثفة في محيط مستشفى الأمل

وقد أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت فجر اليوم، غارات مكثفة في محيط مستشفى الأمل بخان يونس، وتواصل القصف المدفعي في المناطق الشمالية لمقر الجمعية الذي يأوي 13 ألف نازح، بالإضافة إلى استمرار القصف وسط المدينة.

7 مستشفيات

فيما قال الدكتور أحمد جبريل، مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني، إن سبعة مستشفيات فقط هي التي تعمل داخل قطاع غزة، لافتًا إلى أن الكوادر الطبية لا تزال تواصل عملها منذ اليوم الأول للحرب على القطاع.

وأضاف مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني، الأحد، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي حاصر أحد طواقمنا الطبية في إحدى العيادات بقطاع غزة وقطع الاتصال عنها بشكل كامل، مؤكدًا أن الإصابات في قطاع غزة متنوعة بين شظايا صواريخ وقنابل متفجرة أطلقها الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين داخل القطاع.