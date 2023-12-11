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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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لقطات حية للإقبال الكثيف للناخبين في اليوم الثاني من الانتخابات (فيديو)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

عرضت شاشة "إكسترا نيوز" لقطات لتوافد حشود المصوتين بالانتخابات الرئاسية في اليوم الثاني من الانتخابات.


وظهر بالفيديو الإقبال الكثيف من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024، إذ حمل الناخبون الأعلام، معبرين عن مشاركتهم بعلامة النصر.


وأظهرت المشاهد التي عرضتها القناة، ظهور الشباب أمام اللجان بكثافة.

وانطلقت أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.
 

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