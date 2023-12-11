الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مطران بنها وقويسنا يدلى بصوته فى "تجريبية بنها"

الأنبا مكسيموس
الأنبا مكسيموس

يحتفل المصريون بمختلف انتماءاتهم، بالماراثون الانتخابي، حيث يتوجهون إلى مدارسهم المقرر عقد لجانهم الانتخابية بها، حسب ما هو مقر لهم وفقا لترتيب رقمهم القومي.

مطران بنها وقويسنا يقوم بالاستحقاق الدستوري بتجريبية بنها

حيث شارك الأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا في التصويت للانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة الشهيد مصطفي عمر بيومي التجريبية للغات ببنها.

كما قام الأنبا مرقس مطران إيبارشية شبرا الخيمة بأداء واجبه الوطني وأدلى بصوته في انتخابات الرئاسية.

وقالت الصفحة الرسمية لإيبارشية شبرا الخيمة، في بيان لها، إنه جاء هذا حرصا من نيافته على القيام بهذا الواجب الوطني وحثه الدائم لكل أبنائه علي المشاركة الإيجابية والهامة في هذه اللحظة التاريخية للوطن

وأيضا شارك نيافة الحبر الجليل الأنبا أغابيوس، مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في إيبارشية دلجا ودير مواس، بالماراثون الانتخابي، للانتخابات الرسمية لرئاسة جمهورية مصر العربية لعام 2024، حيث توجه إلى المدرسة التي توجد بها لجنته الانتخابية، وقام بأداء الواجب الوطني.

وكذلك شارك نيافة الحبر الجليل الأنبا ثيؤدسيوس، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في إيبارشية وسط الجيزة، بالماراثون الانتخابي، للانتخابات الرسمية لرئاسة جمهورية مصر العربية لعام 2024، حيث توجه إلى المدرسة التي توجد بها لجنته الانتخابية وقام بأداء الواجب الوطني.

كما أكد على الاستحقاق الانتخابي لكل مواطن راجيًا الجميع المشاركة الإيجابية فى الاختيار الرئاسى مضيفًا: وإننا ندعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستقرار البلاد واستكمال مسيرة التقدم.

هذا ويتنافس أربعة مرشحين على مقعد رئيس الجمهورية هم

1- عبد الفتاح السيسي - رمز النجمة "الرئيس الحالي".

2- فريد زهران - رمز الشمس "رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي".

3- عبد السند يمامة - رمز النخلة "رئيس حزب الوفد".

4- حازم عمر - رمز السلم "رئيس حزب الشعب الجمهوري".

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