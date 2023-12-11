الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حزب أبناء مصر: مشاركة المصريين بالانتخابات رسالة للغرب بأننا نرفض تصفية القضية الفلسطينية

مدحت بركات
مدحت بركات

قال مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، إن نزول ومشاركة المصريين بأعداد كثيفة في الانتخابات الرئاسية  2024 كان متوقعًا لأنه يعطي العديد من الرسائل المهمة للمجتمع الغربي.

وأضاف رئيس حزب أبناء مصر، خلال مداخلة هاتفية للقناة الأولى في التغطية الخاصة للانتخابات الرئاسية لليوم الثاني على التوالي، أن نزول المصريين بأعداد كبيرة هو امتحان للشعب المصري  لحب ودعم الرئيس، وأيضًا رسالة للغرب بأننا نرفض تصفية القضية الفلسطينية، وتهجير الفلسطنيين في سيناء، كما أكد الرئيس في العديد من المحافل المحلية والدولية على رفض مصر القطعي قضية التهجير.

ووصف الأحزاب السياسية المصرية بأنها «الجندي» في تلك الانتخابات، قائلًا إن الأحزاب لم تشهد تواجدًا بقوة إلا بعد عام 2015، ومنح الرئيس السيسي، الضوء الأخضر لها للعمل.

ولفت إلى أن وجود 3 مرشحين من رؤساء الأحزاب مؤشر مهم جدًا على تطور الحياة السياسية، متوجهًا بالشكر والتقدير لكل حزب مشارك في العملية الانتخابية.

مصر تنتخب 

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

يأتي ذلك فى الوقت الذى أنهت الهيئة الوطنية للانتخابات كل الإجراءات اللازمة لبدء عملية التصويت فى تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة بجانب توفير كل الإجراءات الصحية واللوجستية التى تساعد كبار السن وذلك علي كل المستويات.

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