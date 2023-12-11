إقبال نسائي ثاني أيام الانتخابات بالدقهلية (صور)

شهدت منطقة المجمع الانتخابي في منطقة كلية الآداب بمحافظة الدقهلية إقبالاً كبيراً من النساء في الساعات الأولى من عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية في ثاني أيامها.

واحتفل المواطنون أمام اللجان على أنغام الأغنيات الوطنية وحملوا أعلام مصر.

إجمالي عدد الناخبين بالدقهلية يبلغ 4 ملايين و562 ألف ناخب تقريباً و1119 مغترباً وتضم 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية و663 مقراً انتخابياً.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من أمس الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.

ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية 2024