الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "العمل" بسوهاج: يجب استغلال أيام الانتخابات لعكس صورة مصر الجميلة للعالم (فيديو)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال الدكتور هشام ابوزيد وكيل وزارة العمل بمحافظة سوهاج، إن اليوم هو عرس انتخابي كبير يجب أن نستغل تلك الأيام لعكس صورة مصر الجميلة للعالم كله، ودعا أبوزيد جميع العمال والشركات والمصانع للنزول للمشاركة فى انتخابات الرئاسة 2024  بما لا يؤثر علي سير العمل.

 وأشار إلى أن محافظة سوهاج يوجد بها اكثر من لجنة للمغتربين والوافدين من خارج المحافظة، لسهولة الإدلاء بصوتهم في لجنة قريبة من محل عملهم.

 الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، امس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل.

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
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