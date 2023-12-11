الانتخابات الرئاسية.. إقبال كبير على اللجان الانتخابية بالبحيرة

بدأ منذ قليل توافد المواطنين على اللجان الانتخابية بمحافظة البحيرة، من أجل الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية التى إنطلقت أمس، وتستمر حتى غدا الثلاثاء.

وشهدت لجان محافظة البحيرة، توافد الأهالى على اللجنة منذ الصباح الباكر فى مظهر حضارى، من أجل الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية وذلك وسط فرحة كبيرة بين المواطنين.

وانطلقت أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.