استئناف الدورة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بطلب عربى

أعلن رئيس الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس، استئناف الدورة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء المقبل بطلب عربي، وذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أسقط قرابة 18 ألف شهيد.

وقال فرانسيس، في بيان أمس الأحد، إنه تلقى رسالة من المندوب المصري والممثل الدائم الموريتاني بصفتهما رئيس المجموعة العربية ورئيس منظمة التعاون الإسلامي، يطلبان فيها استئناف الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة في أسرع وقت ممكن ممكن.

وأضاف رئيس رئيس الجمعية العامة، أن الجلسة العامة الخامسة والأربعين للدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة سوف تعقد الثلاثاء 12 ديسمبر، عند الساعة الثالثة عصرًا في قاعة الجمعية العامة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

ويجوز للجمعية العامة العمل بقرارها المعنون "متحدون من أجل السلام" الصادر في 3 نوفمبر 1950، أن تُعقد "دورة استثنائية طارئة" في غضون 24 ساعة، إذا بدا أن هناك تهديدًا للسلام أو خرقًا له أو أن هناك عملًا من أعمال العدوان، ولم يتمكن مجلس الأمن من التصرف بشأنه بسبب تصويت سلبي (استخدام الفيتو) من جانب عضو دائم.

وفي 27 أكتوبر الماضي، استأنف رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة التي حملت عنوان: الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد تلقيه خطابين من خمس من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة تطلب فيهما استئناف عقد الدورة الاستثنائية.