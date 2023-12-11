الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بايدن يدعو زيلينسكى إلى البيت الأبيض الثلاثاء المقبل

بايدن وزيلينسكى
بايدن وزيلينسكى

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لزيارته في البيت الأبيض بعد غد الثلاثاء لبحث "احتياجات أوكرانيا الملحة" في تصديها للحرب الروسية.

 

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية كارين جان بيار في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء الأحد، إن الرئيسين سيناقشان الأهمية الحيوية لاستمرار دعم الولايات المتحدة في هذه اللحظة الحرجة.

 

وأضافت أن الاجتماع بين بايدن وزيلنسكي يأتي في لحظة حرجة حيث تكثف روسيا قصفها بالصواريخ والمسيرات ضد أوكرانيا.

 

وتأتي دعوة بايدن نظيره الأوكراني لزيارته بعدما عرقل مجلس الشيوخ الأمريكي طلبا قدمه البيت الأبيض لإقرار حزمة مساعدات طارئة بقيمة 106 مليارات دولار تستفيد منها بالدرجة الأولى أوكرانيا وإسرائيل.

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