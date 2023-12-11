مستقبل وطن: المصريون رفعوا راية الوطنية.. والصورة لا تكذب (فيديو)

أكد النائب عصام هلال الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن الشعب المصري أظهر حبه وانتمائه لوطنه بمشاركته الكبيرة في الانتخابات الرئاسية، والتي لم تشهد مثيلا لها منذ 2014.

وقال “هلال” خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، إن الشعب المصري يستحق كل التقدير والاحترام على تحمله للتحديات الاقتصادية والأمنية، وعلى تأييده للدولة وللقرارات التي اتخذتها لحماية الأمن القومي، مشيرا إلى أن الشعب المصري أبدى وعيه وفهمه للمؤامرات التي تحاك ضد البلاد، وخاصة ما يتعلق بالأوضاع في غزة والتضامن مع أهلنا هناك.

وأضاف أن كل صوت انتخابي هو تأكيد على موافقة الشعب على سياسات الدولة وتدعيمها، منوها إلى أن الانتخابات شهدت مشاركة عالية من جميع الفئات والأعمار والجنسيات، وأن الشباب والمرأة كانوا في طليعة المشاركين.

واختتم: “المصريون رفعوا اليوم راية الدولة والوطنية.. والصورة لا تكذب”.