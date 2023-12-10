نادى القضاة يشيد بدور الهيئة الوطنية للانتخابات ويحتفى بمشاركة الشعب فى الرئاسية

أعرب المستشار أبوالحسين قايد، وكيل نادي القضاة، عن امتنانه للهيئة الوطنية للانتخابات على ما قامت به من تنظيم وإشراف على عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن مصر هى الدولة الوحيدة التي تضمن حق الشعب في اختيار رئيسه بإشراف قضائي.

وقال قايد، في حديثه للإعلامي خالد أبوبكر، في برنامج "كل يوم"، الذي يبث على قناة "أون"، مساء الأحد، إن الشعب المصري أبدى اهتمامًا كبيرًا بالمشاركة في الاستحقاق السياسي الهام، معبرًا عن ثقته العالية في نزاهة واستقلالية القضاء المصري.

وأضاف أنه تفاجأ بالإقبال الكثيف للمواطنين على صناديق الاقتراع، ووصف المشهد بأنه "مبهر"، ويدل على وعي ووطنية الشعب المصري، مهنئًا إياه على هذا الحضور الجماهيري.

وأشار إلى أن القضاة المصريين يقومون بواجبهم الوطني تجاه الوطن والشعب، قائلًا: "الإشراف على الانتخابات، سواء الرئاسية أو البرلمانية؛ وسام على صدورنا"، مثنيًا على جهود الهيئة الوطنية للانتخابات في تسهيل مهمة القضاة المشرفين على سير الانتخابات.