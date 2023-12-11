الإثنين 11 ديسمبر 2023
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مصر

المجالس الطبية المتخصصة.. خطوات التسجيل للحصول على سيارة معفاة من الضرائب 2023

سيارة ذوي الاحتياجات
سيارة ذوي الاحتياجات الخاصة

تصدر البحث عن رابط المجالس الطبية المتخصصة محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، إذ يهتم العديد من المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة للحصول على سيارات معفاة من الجمارك في عام 2023، نظرًا للتسهيلات والحرية الأكبر التي توفرها لهم في التنقل، كما يسعون للاستفادة من الامتيازات المتعددة التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي لهذه الفئة، والتي تسهل عليهم فرصة الحصول على سيارة، والعرض على المجالس الطبية.

 

موقع المجالس الطبية المتخصصة 2024 

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي لأصحاب الإعاقة فرصة تقديم طلباتهم إلكترونيًا للحصول على سيارات معفاة من الجمارك في عام 2023، وذلك من خلال زيارة الموقع الخاص بالمجالس الطبية المتخصصة، وعلى المتقدم اتباع عدة خطوات للتسجيل والكشف فيما بعد. 

 

خطوات التسجيل للحصول على سيارة معفاة من الضرائب

للحصول على سيارات المعاقين 2023 بإعفاء من الرسوم الجمركية، يجب على الأشخاص ذوي الهمم الدخول إلى موقع المجالس الطبية من خلال الرابط التالي لحجز موعد للكشف الطبي، ومن ثم اتباع الخطوات التالية:

- النقر على خانة "السيارات المعفاة من الجمارك" الموجودة في أعلى منتصف الصفحة  ثم إدخال عدة بيانات

- تسجيل البيانات الشخصية: الرقم القومي، رقم بطاقة الخدمات المتكاملة، الحالة الاجتماعية، العنوان، الوظيفة، رقم التليفون.

لينك موقع المجالس الطبية المتخصصة للمعاقين للاستعلام عن كشف بطاقة الخدمات المتكاملة

موقع المجالس الطبية.. طريقة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين

لينك نتيجة كشف المجالس الطبية 2023.. مزايا البطاقة الخدمية المتكاملة للمعاقين

- اختيار نوع الإعاقة وفقًا للقانون ولائحته التنفيذية: حركية، سمعية، بصرية، ذهنية، نفسية، أمراض دم، أمراض قلب.

- إذا كان المعاق قاصرًا أو غير كامل الأهلية بسبب مرض، يتم تسجيل بيانات ولي الأمر/الوصي والرقم القومي وصفته.

- اختيار مكان الكشف الطبي: الإدارة العامة للمجالس الطبية، المجلس الطبي العام بالإسكندرية، المجلس الطبي العام بسوهاج.

- اختيار تاريخ الكشف الطبي.

- اختيار الجمرك المطلوب للحصول على السيارة.

 

خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة 2023

بإمكان ذوي الهمم الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2023 المعفاة من الجمارك عن طريق زيارة موقع المجالس الطبية المتخصصة من هنــــــــــــــا واتباع الخطوات التالية:

1. أدخل رقمك القومي والرقم السري في المساحات المخصصة.

2. اضغط على زر "بحث".

3. في الخطوة الأخيرة، ستظهر نتيجة الكشف الطبي.

بعد إتمام عملية التسجيل، سيظهر للمعاق بيان يحتوي على بياناته الشخصية ومكان وموعد الكشف الطبي والمستندات المطلوبة والفحوصات اللازمة، وذلك وفقًا لنوع الإعاقة. يجب طباعة هذا البيان وإحضاره مع باقي المستندات المطلوبة.

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لينك موقع المجالس الطبية المتخصصة للمعاقين للاستعلام عن كشف بطاقة الخدمات المتكاملة

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