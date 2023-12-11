الإثنين 11 ديسمبر 2023
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سياسي

طريقة معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومى ومن لهم حق التصويت فى الانتخابات

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن طريقة معرفة اللجنة الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية للناخبين بالرقم القومي؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، بالتزامن مع دعوتها جموع المواطنين للمشاركة في عملية الاقتراع خلال اليومين الثاني والثالث.

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 

وفتحت لجان الانتخابات أبوابها أمام المصريين في الداخل في تمام الساعة التاسعة صباحًا من يوم الأحد 10 ديسبمر 2023 لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وطالب المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي، جموع المصريين ممن لهم الحق في الانتخاب للذهاب إلى صناديق الاقتراع خلال اليومين الثاني والثالث من انطلاق  الانتخابات الرئاسية 2024؛ لاستكمال العرس ومباشرة حقوقهم السياسية.

من لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024؟

ووفقًا لقانون الانتخابات في مصر، أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات المواطنين الذين لهم الحق في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وقالت الهيئة إن المواطنين كافة الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين لهم الآن حق التصويت بالانتخابات.

واستثنى قانون الانتخابات ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم.

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كيفية معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي؟

وحول كيفية معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي ورقم اللجنة الفرعية وترتيب الناخبين في كشوف اللجان، فعلت الهيئة الوطنية للانتخابات عدة طرق للتسهيل على المواطنين في عمليات التصويت.

ويمكن معرفة مقر اللجنة الانتخابية من خلال إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة.

وبعد إتمام الخطوات السابقة ستصلك رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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كما يمكن الاستعلام إلكترونيا عن مقر اللجنة الانتخابية بالرقم القومي عن طريق موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • تسجيل الدخول إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من هنا.
  • الضغط على أيقونة "استعلام عن لجنتك الانتخابية".
  • أدخل الرقم القومي الخاص بالمواطن الراغب في معرفة اللجنة الانتخابية بالخانة المحددة.
  • اضغط على أيقونة "استعلام".
  • ستظهر لك النتيجة، والتي تحتوي على رقم اللجنة الفرعية ومركز الاقتراع الذي تقوم فيه بالتصويت.
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