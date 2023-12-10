مساعدات وكراسى متحركة.. كيف سهلت الهيئة الوطنية على كبار السن الانتخابات؟

تسهيلات عديدة قامت بها الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية من أجل كبار السن، للمشاركة في الاستحقاق الدستوري الحالي حول انتخاب الرئيس الجديد في 2024، إذ إنهم رغم كبر سنهم فإن الكثير منهم صمم على الحضور والمشاركة.

وتعد المشاركة في الانتخابات الرئاسية بمثابة واجب وطني يصر كبار السن القيام به رغم السن والتعب، وظهرت صور عديدة لكبار السن أمام لجان الاقتراع والذين أتوا من أماكن متفرقة من أجل الاقتراع.

تسهيلات على المواطنين

في منطقة السلام والمرج كانت اللجان الانتخابية بها تسهيلات عديدة من أجل مشاركة غير القادرين في الانتخابات، وسواء كانوا من كبار السن أو من ذوي الهمم غير القادرين على الحركة.

وكذلك شهدت مدرسة الحسين بمنطقة الجمالية، مساعدات من قبل القائمين على اللجان الانتخابية لكبار السن والمسنين، وتقديم التسهيلات لهم من أجل المشاركة في الاستحقاق الدستوري.

كما أن لجان مصر القديمة شهدت تسهيلات ومساعدات لكبار السن، منها مدرسة عمر بن العاص الإعدادية بنين، حضور النساء بشكل مكثف وكذلك مشاركة كبار السن وذوي الهمم على كراسي متحركة، والذين انتظروا منذ الصباح من أجل فتح الأبواب أمام الناخبين.

ولم تكن التسهيلات في محافظتي الجيزة والقاهرة فقط، ولكن شملت أيضًا محافظة الإسكندرية والتي شهدت مقار اللجان الانتخابية بها تسهيلات على المواطنين ومساعدة المسنين وكبار السن أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم.

كما دفعت الوزارة بقوات التدخل السريع مدعومة بعناصر من الشرطة النسائية للتعامل الفوري مع المواقف الطارئة، ومن أجل مساعدة كبار السن وذوي الهمم في الإدلاء بأصواتهم.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.