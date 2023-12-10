كيف استقبلت منطقة الجمالية الانتخابات الرئاسية في يومها الأول؟

في التاسعة من صباح اليوم الأحد، فتحت مراكز الاقتراع في كافة أنحاء الجمهورية أبوابها أمام الناخبين لتعلن عن بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، والتى ستستمر لمدة 3 أيام، ويمكن للناخبين الإدلاء بأصواتهم حتى التاسعة مساء.

وشهدت مدن ومحافظات الجمهورية في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024 إقبالًا كبيرًا من جميع أطياف الشعب وتحديدًا العاصمة محافظة القاهرة وكان هناك حضورًا فعالًا.

وكانت منطقة الجمالية ضمن أبرز المناطق التي شهدت عرسًا انتخابيًا حقيقيًا، حيث التف جموع أبناء منطقة الجمالية حول اللجان الانتخابية وذلك على خلفية الأغاني الوطنية.

توافدت أعداد كبيرة من سكان حي الجمالية بالقاهرة على مقرات اللجان الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2024، بالتزامن مع اليوم الأول للعرس الديمقراطي.

وشهدت الشوارع المجاورة للجنة التصويت بمدرسة الحسين الإعدادية بنات، توافدًا كبيرًا للمواطنين حاملين الأعلام واللافتات المؤيدة، فضلًا عن تنظيم مسيرات متنوّعة، وإقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين للمشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية.

حضور كثيف من سيدات الجمالية في الانتخابات الرئاسية

وكان هناك حضور قوي من قبل سيدات الجمالية اللاتي حرصن على التواجد منذُ الثامنة صباحًا- قبل بدء لجنة التصويت رسميا- في مشهد بطولى، بجانب كبار السن الذين حرصوا على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وشهدت بعض اللجان كثافة في الإقبال منذُ الساعات الأولى من بدء عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وسط حماية أمنية للناخبين وتوفير أجواء مناسبة من قبل رجال الأمن المسئولين بتأمين مقرات اللجان الانتخابية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.