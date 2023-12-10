محافظ القاهرة: إقبال كثيف في أول أيام التصويت.. ومد العمل بـ14 لجنة انتخابية

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أنه تم مد العمل بـ 14 لجنة بعدد من أحياء العاصمة بناء على رغبة القضاة نظرًا لكثافة إقبال المواطنين في أول أيام التصويت.

وأشار "عبد العال" في تصريحات له، إلى استمرار العمل بعددٍ من اللجان حتى إدلاء آخر ناخب بصوته ومن بينها “ لجنة أحمد بدوى بالبساتين، الضاهر الحديثة بالوايلى، ونادى المرج، والنادى الأهلى بغرب القاهرة”.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن اليوم الأول شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين علي اللجان الانتخابية لاختيار من يمثلهم وسط مشهد حضاري يمثل ملحمة وطنية في حب مصر ويعبر عن مدى حرص المواطنين الكبير على مشاركتهم في الاستحقاق الرئاسي لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وأكد “عبد العال” أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني على الجميع للحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية ولإعلاء قيم الحرية والديمقراطية واستكمال مسيرة بناء مصر الحديثة.

وأشاد محافظ القاهرة، بوعي المواطنين وتوافدهم الكثيف للإدلاء بأصواتهم وحرصهم علي التعبير عن رأيهم فى إختيار من يمثلهم آملًا أن يستمر هذا الإقبال خلال اليومين القادمين.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.