الاحتلال يستهدف النازحين داخل مدرسة تابعة للأمم المتحدة فى مخيم جباليا

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، النازحين داخل مدرسة تابعة للأمم المتحدة في مخيم جباليا شمال غزة.

كما استشهد 13 شهيدا معظمهم أطفال وعشرات الإصابات في قصف صهيوني استهدف مربعا سكنيا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أن الاحتلال اعتقل 36 من الكوادر الصحية على رأسهم الدكتور محمد أبو سلمية مدير عام مجمع الشفاء الطبي في ظروف غير إنسانية.

نقل 28 جنديا إسرائيليا إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع

من جانبها، أعلنت مستشفى سوروكا في بئر السبع، أن الليلة الماضية تم نقل 28 جنديا إسرائيليا مصابا من غزة، بينهم 6 في حالة خطيرة.

يأتي هذا عقب تصريحات أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الذي أكد خلالها قتل العديد من جنود الاحتلال خلال اشتباكات.

وقال أبوعبيدة إن قواتهم تمكنت من التدمير الكلي والجزئي لـ180 آلية لقوات الاحتلال خلال 10 أيام.

وأضاف أبوعبيدة، خلال كلمة له، قبل قليل، أن فصائل المقاومة هاجمت الآليات الصهيونية بقذائف الياسين 105 والتاندوم وعبوات الشواظ.

وأشار إلى أن قوات القسام هاجمت قوات راجلة متحصنة في البنايات بقذائف مضادة للأفراد، متابعا: وأجهزنا عليهم من مسافة صفر، قتلنا عددا كبيرا من الجنود الإسرائيليين بشكل محقق، موضحا أنه تم قتل 10 جنود إسرائيليين فقط في الفالوجا.

وقال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، إن قطر "لن تتخلى" عن جهود السلام لإنهاء الحرب وعودة الحياة إلى قطاع غزة.

وفي حديثه في منتدى الدوحة، قال آل ثاني إن "قطر تعلم أن هناك الكثير من التعقيدات في المفاوضات، ولكن ما حدث من تداعيات توقف الهدنة، يجعلنا في الواقع نشعر بخيبة الأمل؛ لأن الأطراف لم تمنح الفرصة لمزيد من الجهود.