الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قطر: نسعى لعودة مفاوضات الهدنة ووقف إطلاق النار فى غزة

وزير الخارجية القطري
وزير الخارجية القطري

قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، إن قطر "لن تتخلى" عن جهود السلام لإنهاء الحرب وعودة الحياة إلى قطاع غزة.

وفي حديثه في منتدى الدوحة، قال آل ثاني إن "قطر تعلم أن هناك الكثير من التعقيدات في المفاوضات، ولكن ما حدث من تداعيات توقف الهدنة، يجعلنا في الواقع نشعر بخيبة الأمل؛ لأن الأطراف لم تمنح الفرصة لمزيد من الجهود".

txt

أمير قطر يجدد شكره لمصر والولايات المتحدة على تحقيق الهدنة فى غزة وتنفيذها

وتابع: "نحن نعمل من أجل المضي قدمًا، وسنواصل جهودنا، نحن ملتزمون بإطلاق سراح جميع الرهائن ولكننا ملتزمون أيضا بوقف هذه الحرب، ووقف قصف الفلسطينيين الأبرياء".

أردف: "يتطلب الأمر دائمًا أن يكون الطرفان على استعداد للموافقة على مثل هذه المشاركة. ولسوء الحظ، فإننا لا نرى نفس الاستعداد الذي رأيناه في الأسابيع السابقة لدى كلا الطرفين".

قطر غزة إسرائيل مفاوضات هدنه

الأكثر قراءة

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

رسائل أبو عبيدة في الظهور الأخير.. لا استعادة للمحتجزين أحياء دون مفاوضات

عاجل.. ملابس زفاف وعُمرة.. لقطات طريفة من انتخابات الرئاسة 2024

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

وانت مكانك| رابط معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي ٢٠٢٣

صوتك الانتخابي أمانة.. مواعيد انتهاء عمل لجان الانتخابات أول يوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

مصر بعد حرب غزة

د.كريمة الحفناوى

الحق فى الحياة والحرية والأمان للشعب الفلسطينى

محمد عبدالعزيز

انتخابات صوت وصورة على الهواء

محمد رفعت

صورة.. وصورة !

جلال حمام

يوم يُراهن المواطن على مستقبل بلاده

محمد الراعي

كولر يستعد للرحيل.. ورسائل قوية لمعتمد ومدرب المنتخب

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

صور

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

محطة تل أبيب

المزيد

خلال مكالمة مع بوتين.. نتنياهو يعرب عن استيائه من موقف روسيا داخل مجلس الأمن

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل