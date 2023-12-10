قطر: نسعى لعودة مفاوضات الهدنة ووقف إطلاق النار فى غزة

قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، إن قطر "لن تتخلى" عن جهود السلام لإنهاء الحرب وعودة الحياة إلى قطاع غزة.

وفي حديثه في منتدى الدوحة، قال آل ثاني إن "قطر تعلم أن هناك الكثير من التعقيدات في المفاوضات، ولكن ما حدث من تداعيات توقف الهدنة، يجعلنا في الواقع نشعر بخيبة الأمل؛ لأن الأطراف لم تمنح الفرصة لمزيد من الجهود".

وتابع: "نحن نعمل من أجل المضي قدمًا، وسنواصل جهودنا، نحن ملتزمون بإطلاق سراح جميع الرهائن ولكننا ملتزمون أيضا بوقف هذه الحرب، ووقف قصف الفلسطينيين الأبرياء".

أردف: "يتطلب الأمر دائمًا أن يكون الطرفان على استعداد للموافقة على مثل هذه المشاركة. ولسوء الحظ، فإننا لا نرى نفس الاستعداد الذي رأيناه في الأسابيع السابقة لدى كلا الطرفين".