الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المتحدث باسم حملة السيسي: "مشهد كثافة الإقبال على اللجان الانتخابية جعلني أتباهى بأني مصري"

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن والمتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إن لكل حملة سياسية انتخابية غرف مراقبة من أجل رصد الحالة الانتخابية والنظر في المعوقات التي من المحتمل أن تعيق المواطن في تأديه هذا الواجب الوطني.

 الانتخابات الرئاسية 

وأكد عصام خليل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن الحزب لديه مكاتب مركزية في كافة المحافظات المصرية من أجل متابعة العملية الانتخابية، معبرًا:" لدينا تغطية كاملة للعملية الانتخابية، هذا علاوة عن الكيانات الشبابية التي ترقب بشكل ميداني العملية الانتخابية ".

وأضاف في حديثه، أنه يحيي الشعب المصري العظيم على الصورة المشرفة التي ظهرت اليوم على شاشات التلفزيون، حيث يتضح من الصورة مدى كثافة الإقبال على اللجان الانتخابية من أجل اختيار المرشح الرئاسي بكل حرية وشفافية.

 الحق الوطني 

وأشار إلى، أن الجميع لديه إحساس بالمسؤولية تجاه دولته والجميع  يعلم كم التحديات الصعبة الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة المصرية مؤخرًا.

وتابع:"الحرب في فلسطين وسعت إدراك المصريين بأن التحدي الاقتصادي ليس التحدي الأصعب، حيث فكرة الأمن القومي المصري هي الأكبر على الإطلاق، ولهذا أقول أن مشهد كثافة الإقبال على اللجان الانتخابية جعلني أتباهى كوني مصري". 

 

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