عريقات: الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة برعاية أمريكية

قال السفير محمد عريقات رئيس المجلس الأعلى للشباب الفلسطيني، إن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني أصبح حرب إبادة وقتل جماعي لسكان قطاع غزة، وللأسف برعاية دولية وغطاء أمريكي تمثل في الفيتو الرافض للهدنة الإنسانية، وذلك من خلال مسودة طالبت فيها المجموعة العربية بمجلس الأمن بذلك، وجاء الرفض بعد لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المجموعة العربية الإسلامية، وهذا يعتبر طعنا بظهر العرب.

وأضاف عريقات لـ"الدستور": إسرائيل لن تتوقف عن حرب الإبادة إلا بعد الانتهاء من كذبها ومزاعمها حول القضاء علي حماس، وشعبنا هو من يدفع الثمن ودفع غاليا.

عريقات: على الدول العربية اتخاذ قرار موحد لإيقاف الحرب

وأكد عريقات أنه يجب على الدول العربية دون استثناء، الوقوف بقوة واتخاذ قرار قوي وموحد لإيقاف هذه الحرب، متابعا: نقول للعرب جميعا، شعب فلسطين وأهلنا بغزة ليسوا فقط غذاء وطعام ووقود، هم أرواح ولهم الحق بالعيش وتركيزكم على الغذاء والماء أصبح لا يجدي نفعا، نريد وقفا للحرب.

وحول موقف مصر من التهجير، أكد عريقات أن مصر هي الحاضن الأساسي والرئيسي للقضية الفلسطينية وصاحبة قرار سيادي ولها الحق بالرفض، متابعا: لكن أريد أن أقول بصدق، شعبنا الفلسطيني هو الرافض الرئيسي، لأنه لن يكون لاجئا مرة أخرى، ونحن متمسكون بأرضنا حتي آخر قطرة دماء تسيل منا، ونطالب الشقيقة مصر بمواصلة دعم أهلنا بقطاع غزة وتسهيل حركة معبر رفح الذي يعد المنفذ الرئيسي لها.

وكان رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، قال، اليوم الأحد، إن قطر "لن تتخلى" عن جهود السلام لإنهاء الحرب وعودة الحياة إلى قطاع غزة.

وفي حديثه في منتدى الدوحة، قال آل ثاني إن "قطر تعلم أن هناك الكثير من التعقيدات في المفاوضات، ولكن ما حدث من تداعيات توقف الهدنة، يجعلنا في الواقع نشعر بخيبة الأمل؛ لأن الأطراف لم تمنح الفرصة لمزيد من الجهود.