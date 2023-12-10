الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علاقات دولية: أمريكا تطلب حماية المدنيين في أوكرانيا وترفض في غزة

وليد العويمر
وليد العويمر

قال الدكتور وليد العويمر، أستاذ العلاقات الدولية، إن الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال اتخاذها حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يبين الوجه الحقيقي لها والتي تعتبر شريك متضامن ورئيسي مع دولة الاحتلال الإسرائيلي في قتل المدنيين سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية. 

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، اليوم الأحد، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تكيل بمكيالين كما ذكر المندوب الصيني في الأمم المتحدة، حيث قال إن الولايات المتحدة كانت تطالب في أحداث أوكرانيا بإيقاف الحرب هناك من أجل حماية المدنيين، لكن هذه المرة تطالب الآن بعدم إيقاف هذه الحرب نصرة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، واعترضاها على جملة أن مشروع القرار لن يدين حماس.

وأكد أستاذ العلاقات الدولية، أن هناك فجوة كبيرة جدًا ما بين تصريحات الولايات المتحدة الأمريكية للإعلام والداخل الأمريكي ولقاءات وزير خارجيتها أنتوني بلينكن ورئيسها جو بايدن، مع كافة دول العالم واتصالاتهم وما هو مطبق على أرض الواقع.

وأوضح أستاذ العلاقات الدولية، أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن تصرح للعلن أنها تسعى للحفاظ على حياة المدنيين وأن يكون هناك ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإناسنية والإغاثية وفتح معبر رفح، ولكن على أرض الواقع والحقيقي ما تقوم به أمريكا هو إعطء ضوء أخضر للاحتلال الإسرائيلي لمزيد من القتل والتدمير في الضفة الغربية وقطاع غزة.

 

 

القاهرة الإخبارية الفيتو قطاع غزة الإحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية أوكرانيا المدنيين حماس

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