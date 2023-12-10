الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انتخاب الرئيس| ليلة حافلة بالأمل في أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

مع اقتراب نهاية أول أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية، رصدت وكالة أنباء الشرق الأوسط استمرار توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم باللجان الانتخابية في منطقة وسط وغرب القاهرة (أحياء الزمالك وقصر النيل والسيدة زينب وعابدين والدرب الأحمر) يحملون في قلوبهم آمالًا وتطلعات لمستقبل مصر.

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وتؤكد أمينة كرم، طبيبة أسنان، أن هذه المرة مختلفة، أشعر بتفاؤل كبير، صوتي اليوم هو صوت الأمل لأبنائي وللشباب المصري، نحتاج لرئيس ينظر إلى المستقبل ويفتح أبواب الفرص أمامهم.

وقال العامل حسن عبدالرحمن: "لقد عشت الكثير ورأيت الكثير، وبغض النظر عن الفائز، نحتاج لرئيس حكيم وعادل، رئيس يجمع ولا يفرق، رئيس يضع مصلحة مصر فوق كل اعتبار."

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وتقول نجوى عمران: "إن المشاركة اليوم مجرد البداية فالطريق أمامنا طويل، ولكننا سنسير معًا لتحقيق مزيد من الإنجازات، فصوتنا هو صوت الأمل، صوت مصر التي نريدها جميعًا".

الانتخابات الرئاسية 2024 

وتستمر عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية حتى يوم الثلاثاء المقبل، وتفتح اللجان الانتخابية أبوابها أمام الناخبين من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات. 

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