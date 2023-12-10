غرفة عمليات المجتمع المدنى تتابع عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية

تابعت غرفة العمليات المركزية بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، برئاسة الدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات، والمؤسسات الأهلية، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وعضو مجلس النواب التقارير الواردة من غرف العمليات في ٢٧ محافظة في أول أيام الانتخابات الرئاسية في الداخل.

وانطلقت العملية الانتخابية بالمقار المخصصة في موعدها في التاسعة صباحا، حيث كان العمل قد بدأ داخل اللجان والاستعدادات في الساعة الثامنة صباحا مع وصول القضاة الي اللجان، ولم ترصد الغرف المركزية أي تأخير في مواعيد فتح المقار الانتخابية الرئيسية والفرعية استعدادا لاستقبال الناخبين.

وتم رصد توفير كافة الخدمات بجميع المقار وتوفير كراسي واماكن لكبار السن، كما رصدت غرف العمليات الإقليمية وجود كبير من المتطوعين من التحالف الوطني وعدد من الأحزاب؛ لتوفير وسائل الانتقالات لجميع الأهالي للتيسير عليهم للوصول الي اللجان الانتخابية.

كما رصدت وجود عدد كبير من المتابعين للعملية الانتخابية من التحالف الوطني الأهلي ومؤسسة حياة كريمة، وقد كان للاتحادات الإقليمية دور في توفير حملات ١٠٠ مليون صحة في محيط عدد كبير من اللجان لتقديم الدعم الصحي للمواطنين خاصة لكبار السن والسيدات.

وقد أفادت لجان المتابعة الإقليمية بوجود تدفق عدد كبير من الأهالي أمام مقار المدراس منذ بداية الساعة الثامنة والنصف صباحا قبل الفتح الرسمي لمقار اللجان ووصل عدد الناخبين، كما شهدت المناطق المحيطة بالمقار الانتخابية بالعديد من المحافظات لمسيرات وسط الاغاني الوطنية، كما كانت حملات والخدمات الصحية حاضرة بقوة في محيط اللجان وتلاحظ ارتفاع درجة الإقبال لأعلى درجة حيث تلاحظ قيام الجامعات والمصالح الحكومية بتوفير وسائل النقل كما لاحظت الغرفة إقبالا على لجان المغتربين فى معظم المحافظات.

كما رصدت غرفة العمليات إقبالا متزايدا في محافظات وجه بحري كما رصدت في محافظات وجه قبلي العمليات الإقليمية توافد الأهالي وخروج عائلات بشكل كبير وتتراوح أعمار الناخبين في سن الشباب للمشاركة والإدلاء بأصواتهم.

انطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.