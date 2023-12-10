"إيسترن كومباني": المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية تسهم في تحقيق الاستقرار

في إطار حرصه على المشاركة بالاستحقاقات الدستورية، أدلى هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بلجنة الوافدين بمدينة السادس من أكتوبر، كما أدلى عددًا من الإدارة التنفيذية بأصواتهم في ذات اللجنة.

وأكد هاني أمان، عقب الإدلاء بصوته، حرصه على المشاركة في الانتخابات الرئاسية من صميم الواجب الوطني، وإيمانًا منه بأن الإدلاء بالصوت أمانة على كل ناخب، وذلك من أجل الحفاظ على استقرار الوطن واستمرار عملية التنمية في مصر.

كما أكد هاني أمان، على الأهمية للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية لتحقيق الاستقرار، الذي من شأنه دفع استمرار عملية التنمية الاقتصادية وتوفير المزيد من فرص العمل، والمشاركة في صناعة مستقبل مصر.

ودعا هاني أمان العاملين بالشركة وكافة المصريين للمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية للحفاظ علي المكتسبات وتحقيق الاستقرار.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري-وفقًا للهيئة الوطنية للانتخابات- على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.