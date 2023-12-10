الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"انزلوا وشاركوا".. رسائل المسنين في الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

كان لافتًا للنظر الحضور المكثف لكبار السن في اليوم الأول من انتخابات الرئاسة المصرية، التي من المقرر لها أن تستمر لمدة 3 أيام، لإتاحة الفرصة أمام المصريين للمشاركة في الاستحقاق الدستوري.

وحرص كبار السن على توجيه رسائل عديدة للمواطنين والشباب من أجل النزول والمشاركة، ورفع البعض منهم لافتات من أجل دعم المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

توافد أهالي التبين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية

مسنون يوجهون رسائل للشباب

ومن أمام لجنة الانتخابات الرئاسية في مدرسة الأوقاف الثانوية، وجهت سيدة مسنة تدعى يسرا رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي حيث قالت له: «أنا جاية شارك وأدي الواجب الوطني وأنتخب حبيبي وحبيب المصريين» في إشارة إلى الرئيس السيسي ثم هتفت تحيا مصر.

ثم وجهت المُسنة رسالة للشباب  بأن عليهم النزول والمشاركة في الانتخابات وقال: «رسالتي للشباب بلاش تسمعوا إشاعات شوفوا الناس  اللي حوالينا عايشين إزاي أنزلوا وشاركوا في الانتخابات».

ووجه مسن آخر رسالة للشباب في مكتب صحة منشأة البكاري بمحافظة الجيزة، والتي شهدت إقبالًا منذ الصباح للناخبين للإدلاء بصوتهم، حيث قال المسن الذي يبلغ من العمر 93 عامًا: « استحلفك بالله لا تترك البلاد وأكمل مسيرتك» في إشارة منه للرئيس عبدالفتاح السيسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية.

وفي منطقة العجوزة بالجيزة حرصت سيدة سبعينية على النزول والإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية،  وناشدت الشباب للنزول والمشاركة في العرس الانتخابي التي تشهده مصر واختيار من يروه مناسب.

سامح سعد موجها رسالة للمواطنين: "شاركوا في الانتخابات الرئاسية علشان العالم بيشوف مصر"

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

txt

في صعيد مصر.. أباء الكنيسة يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

txt

محافظ أسيوط يتفقد بعض مقار لجان الانتخابات الرئاسية بحي شرق وغرب

انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2023 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي الصمت الانتخابي نتيجة اللجان الانتخابية انتخابات الرئاسة المصرية لجان الاقتراع الانتخابات المصرية 2023 الانتخابات الرئاسية المصرية مصر استعلام اللجنة الانتخابية معرفة اللجنة الانتخابية مرشح الرئاسة المصرية 2024 لجنة انتخابات الرئاسه المصريه مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات

الأكثر قراءة

رسائل أبو عبيدة في الظهور الأخير.. لا استعادة للمحتجزين أحياء دون مفاوضات

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

وانت مكانك| رابط معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي ٢٠٢٣

يسرا لـ"الدستور": المشاركة فى الانتخابات الرئاسية تبرز وعى المصريين

مدرب بيراميدز: حزين على الخسارة أمام صن داونز.. والمهمة صعبة فى دورى الأبطال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

مصر بعد حرب غزة

د.كريمة الحفناوى

الحق فى الحياة والحرية والأمان للشعب الفلسطينى

محمد عبدالعزيز

انتخابات صوت وصورة على الهواء

محمد رفعت

صورة.. وصورة !

جلال حمام

يوم يُراهن المواطن على مستقبل بلاده

محمد الراعي

كولر يستعد للرحيل.. ورسائل قوية لمعتمد ومدرب المنتخب

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

صور

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

محطة تل أبيب

المزيد

خلال مكالمة مع بوتين.. نتنياهو يعرب عن استيائه من موقف روسيا داخل مجلس الأمن

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل