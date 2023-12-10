"انزلوا وشاركوا".. رسائل المسنين في الانتخابات الرئاسية

كان لافتًا للنظر الحضور المكثف لكبار السن في اليوم الأول من انتخابات الرئاسة المصرية، التي من المقرر لها أن تستمر لمدة 3 أيام، لإتاحة الفرصة أمام المصريين للمشاركة في الاستحقاق الدستوري.

وحرص كبار السن على توجيه رسائل عديدة للمواطنين والشباب من أجل النزول والمشاركة، ورفع البعض منهم لافتات من أجل دعم المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مسنون يوجهون رسائل للشباب

ومن أمام لجنة الانتخابات الرئاسية في مدرسة الأوقاف الثانوية، وجهت سيدة مسنة تدعى يسرا رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي حيث قالت له: «أنا جاية شارك وأدي الواجب الوطني وأنتخب حبيبي وحبيب المصريين» في إشارة إلى الرئيس السيسي ثم هتفت تحيا مصر.

ثم وجهت المُسنة رسالة للشباب بأن عليهم النزول والمشاركة في الانتخابات وقال: «رسالتي للشباب بلاش تسمعوا إشاعات شوفوا الناس اللي حوالينا عايشين إزاي أنزلوا وشاركوا في الانتخابات».

ووجه مسن آخر رسالة للشباب في مكتب صحة منشأة البكاري بمحافظة الجيزة، والتي شهدت إقبالًا منذ الصباح للناخبين للإدلاء بصوتهم، حيث قال المسن الذي يبلغ من العمر 93 عامًا: « استحلفك بالله لا تترك البلاد وأكمل مسيرتك» في إشارة منه للرئيس عبدالفتاح السيسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية.

وفي منطقة العجوزة بالجيزة حرصت سيدة سبعينية على النزول والإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية، وناشدت الشباب للنزول والمشاركة في العرس الانتخابي التي تشهده مصر واختيار من يروه مناسب.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.