الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سامح سعد موجهًا رسالة للمواطنين: "شاركوا فى الانتخابات الرئاسية علشان العالم بيشوف مصر"

سامح سعد مستشار وزير
سامح سعد مستشار وزير السياحة الأسبق

قال سامح سعد مستشار وزير السياحة الأسبق، إن العالم ينظر إلى الانتخابات الرئاسية المصرية، موضحا أنه من المرات القليلة التي ستكون فيها الانتخابات الرئاسية محل اهتمام من العالم كله.

وأضاف فى تصريحات خاصة للدستور موجها رسالة للمواطنين، "أن هذا اليوم حق بلدك عليك تنزل وترفع رأسها قصاد العالم كله، بغض النظر أنت هتختار مين أو هتنتخب مين، مش هتفرق، اختار اللي أنت عاوزه". 

وأوضح أنه من المهم مشاركة المواطن لكي يكون متواجد ويقول رأيه أيا كان، مؤكدا أن لدينا ٤ مرشحين بيمثلوا كل التوجهات السياسية المصرية، معقبًا: "شوف بنفسك أعداء مصر عايزين ايه؟ وبيقولوا ايه هتفهم لوحدك أن نزولك مهم جدا".

وأكد: "أنا مش هكرر اللي الأخرين بيقولوه لكن نفكر أن أحداث غـزة والسودان بيقولوا كل حاجة، احنا وسط درس عملي بنعيشه يوميًا بدون أي تدخلات، لا في عساكر أمن مركزي ولا في أي تدخل، كان البعض بيتريق من عبارة احسن ما نبقى زي سوريا والعراق، النهاردة القوس اتفتح واتحط فيه غـزة والسودان".

وأكد "أنه لازم المواطنين ينزلوا يختارو مصر لو سمحتوا، محدش يكسل، محدش يضحك عليك ويقولك ما هو ناجح ناجح، محدش يشتغلك ويقولك مضمونة ومالهاش لازمة، انزل اختار بلدك ومؤسسات بلدك واستقرار بلدك وأمنها، هي ساعة بالكتير، يمكن مش هتفرق معاك بس هتفرق مع بلدك كتير".

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