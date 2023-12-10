الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حزب الجيل: تواجد الشباب بقوة أمام اللجان الانتخابية مفاجأة كبيرة للجميع

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن الشعب المصري لا يتذكر أي خلافات وقت الأزمات التي يمر بها الوطن، ولهذا رأى العالم مدى تكاتف الشعب المصري بالكامل مع القيادة السياسية بمجرد الحديث عن فكرة التهجير القسري للشعب الفلسطيني إلى سيناء والدول المجاورة، حيث رفضت مصر، قيادة وشعبًا، أن تكون تسوية القضية الفلسطينية على حساب القومية المصرية.

الانتخابات الرئاسية 

وأكد ناجي الشهابي، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن تواجد الشباب بقوة وزخم أمام اللجان الانتخابية بكافة المحافظات المصرية كان مفاجأة كبيرة للجميع.

وأضاف، في حديثه، أنه كان الشباب يظنون من قبل أن أصواتهم ليس لها قيمة على أرض الواقع، وهذا التفكير كان سببه غياب الوعي السياسي والوطني، وبالتالي الحس الوطني لدى المصريين ارتفع السنوات الماضية بصورة كبيرة وانعكس هذا الارتفاع على كثافة التواجد أمام اللجان الانتخابية اليوم.

دور المرأة 

وأشار إلى أن المرأة المصرية أثبتت صمودها أمام التحديات المختلفة، ولم يقتصر دورها على الصمود، بل حرصت كل الحرص على الذهاب للانتخابات من أجل الإدلاء بصوتها  لاختيار مصير الوطن السنوات المقبلة.

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