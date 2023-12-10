رئيس الجامعة المصرية اليابانية يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

أدلى الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا اليوم بصوته فى الانتخابات الرئاسية بلجنة المدرسة اليابانية بمدينة برج العرب بالاسكندرية

وأكد الدكتور عمرو عدلى أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية حق وواجب وطنى لكل مصري، لافتا إلى أن الجامعة تحرص على تعريز الوعى القومى لدى طلابها وغرس قيم الولاء، والانتماء لديهم للوطن وحثهم على المشاركة الإيجابية فى هذا العرس الديمقراطى الذى تشهده البلاد.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الجامعة لتمكين منسوبيها من المشاركة فى التصويت فى الانتخابات الرئاسية، قامت بتوفير عدد من الاتوبيسات لنقل اعضاء هئية التدريس والطلاب والعاملين إلى لجان الانتخابات.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.