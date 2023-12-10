أستاذ قانون دستورى: الشركة المتحدة تتناول العملية الانتخابية الرئاسية بشفافية وحيادية

قال عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إنه ولأول مرة أن يكون هناك تلاحم بين القيادة السياسية والشعب المصري على قضية محددة، حيث ساند الشعب المصري قرار الدولة الخاص برفض فكرة التهجير القسري للشعب الفلسطيني إلى قطاع غزة، وبالتالي الشعب المصري شعر بالخوف الشديد على أمنه القومي من المخططات الصهيونية الغربية، لذا قام الشعب بالالتفاف حول القيادة السياسية.

الانتخابات الرئاسية المصرية

أكد أنه شعر بالفخر الشديد اليوم بعد رؤية الإقبال الكثيف على الانتخابات الرئاسية الحالية، حيث حرصت جموع الشعب على الذهاب للجان الانتخابية من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف في حديثه، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وفرت مساحات إعلامية متساوية لعرض البرامج الانتخابية للمرشحين، كما أن التغطية الإعلامية الآن تتميز بالحيادية وعدم التوجيه.

النضج السياسي

وأشار إلى أن المؤسسات الأمنية تميزت أيضًا بالحيادية الكاملة، وبالتالي يمكن القول إن الدولة المصرية وصلت إلى مرحلة النضج السياسي.

انطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراء الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.