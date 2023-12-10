سبب رفض دول أوروبية السياسات الأمريكية فى دعم إسرائيل

قال الدكتور رزق شقير متخصص في القانون الدولي، إن دول أوروبا كانت متفقة مع الولايات المتحدة في دعمها أوكرانيا، لكن الأمر اختلف وهناك رفض لسياستها في دعم إسرائيل.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش" المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن أولوية السياسة الخارجية الأمريكية دعم إسرائيل وليس دعم أوكرانيا، بينما الدول الأوروبية استنفذت قدرا كبيرا من إمكاناتها العسكرية، وتدهور وضعها الاقتصادي بسبب دعمها المفتوح لأوكرانيا، وغير قادرة على تقديم دعم عسكري لدولة الاحتلال بنفس المستوى الذي قدمته لأوكرانيا لأن إمكاناتها محدودة، فتقدم دعما سياسيا ودبلوماسيا وفنيا وإلكترونيا.

وأكد أن الإدارة الأمريكية لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية في هذا الدعم والإنفاق اللامحدود، الذي سينعكس سلبًا عليها وعلى الرأي العام العالمي، مردفا: "سمعة الإدارة الأمريكية أصبحت في الأرض، وتعرت سياستها الخارجية، كما تعرى الأسلوب الإجرامي لدولة الاحتلال".

وتابع: "لا يمكن تجاهل الحالة المتنامية في أوساط الرأي العام العالمي لما يجري من جرائم في فلسطين والدعم المطلق من أمريكا لجرائم الاحتلال".