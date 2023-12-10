الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

متى تمل الولايات المتحدة من دعم دولة الاحتلال الإسرائيلى؟

غزة
غزة

قال الدكتورجهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية، إن الولايات المتحدة، لا تمل من دعمها اللامحدود لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وهناك شراكة كاملة في العدوان على قطاع غزة.

ولفت الحرازين، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش" المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، إلى أنه كانت هناك مناقشات بين وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينيكن وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب الإسرائيلي يوآف جالانت، لبحث إطالة العملية العسكرية.

وأضاف: "نتنياهو فشل في تحرير المحتجزين، ولم يكن أمامه خيار إلا اللجوء للهدنة من خلال القيادة المصرية والدور المصري والقطري، والتي استمرت لمدة 7 أيام، وعلى نتنياهو يلتقط الفرصة، وهو بانتظار أي أحد يقول له فلنذهب باتجاه مفاوضات جديدة لتحرير المحتجزين".

الولايات المتحدة الأمريكية تريد انتهاء الحرب مطلع العام الجديد بحد أقصى 

وأوضح أن الانتخابات الأمريكية في شهر نوفمبر 2024، لذا الولايات المتحدة تريد انتهاء الحرب بنهاية العام، أو بداية العام المقبل، والتفرغ للوضع الداخلي، لكن نتنياهو يوهم الولايات المتحدة أن هناك تقدمًا في العملية العسكرية، وأنه يقضي على المقاومة الفلسطينية، بينما يتكبد المزيد من الخسائر من المقاومة والصمود الفلسطيني الأسطوري.

وأردف: "نتنياهو بحاجة إلى إيجاد آليات للتعامل مع الدول الفاعلة وإيجاد مسار تفاوضي، لأن الإدارة الأمريكية فقدت مصداقيتها فيما يتعلق بحقوق الإنسان ومبادئ العدالة، كما أن حكومة الاحتلال تسابق الزمن في محاولة تغيير النمط من التهجير القسري للتهجير الطوعي، لأن الاحتلال قضى على كافة أشكال الحياة، ودمر كافة المرافق".

غزة القاهرة الإخبارية العدوان الإسرائيلى نتنياهو الحرب على غزة الهدنة أمريكا

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