الأنبا أرميا: مبادئ الإعلان العالمى لحقوق الإنسان مستقلة من الكتب السماوية

قال الأنبا أرميا الاسقف العام، ورئيس المركز الثقافى الأرثوذكسي، إن قيمة الإنسان تعد عظيمة وهو ما عبر عنه السيد المسيح فى موعظة الجبل، وفى كل المعجزات التى فعلها السيد المسيح كان محورها حقوق الإنسان والبشر مثل الحق فى الحياة.

وأضاف الأنبا ارميا، أن الأمن والسلام حق مشروع للجميع وأن المبادئ المستقلة فى ال‘علان العالمى لحقوق الإنسان من الكتب السماوية.

جاء ذلك ضمن فعاليات المائدة المستديرة "الإعلان العالمى لحقوق الإنسان.. اليوبيل الماسي ٧٥ عامًا ١٩٤٨ - ٢٠٢٣"، التى بدأت منذ قليل، بالمجلس الأعلى للثقافة.

وشهدت المائدة المستديرة حضور الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والمستشار الدكتور خالد القاضي مقرر لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان ورئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، والسفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وسفراء سلطنة عمان وقطر بالقاهرة، والدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولي العام، ونيافة الأنبا أرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، والمستشار بدر الطويل رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة الثقافة، والدكتور جميل حبيب عضو مجلس الشيوخ، والدكتور حسن عبد الحميد عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية، والإعلامية دينا عبد الكريم عضو مجلس النواب، والمستشارة رشا الشنواني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، الدكتور عبد الله المغازي أستاذ القانون الدستوري، والمستشار عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى ومدير التدريب بدار الإفتاء، الدكتورة نهى بكر أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، والمستشار نير عثمان وزير العدل الأسبق، والدكتورة هالة رمضان رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.