المتحدث باسم حملة حازم عمر: إقبال كبير على الانتخابات ولا مخالفات تذكر

أعرب زاهر الشقنقيري، المتحدث الرسمي لحملة حازم عمر، المرشح لرئاسة الجمهورية، عن ارتياحه لسير العملية الانتخابية في اليوم الأول، قائلًا: "نشهد حضورًا واسعًا من المواطنين للمشاركة في الاقتراع، خاصة في الداخل.. والأوضاع هادئة ومستقرة ولم نرصد أي مخالفات تعكر صفو العملية الانتخابية حتى الآن".

وقال الشقنقيري في اتصال هاتفي مع الإعلامي خالد أبوبكر على قناة "أون" ضمن تغطية "الطريق إلى الاتحادية": "لم نتلق أي شكاوي أو مشاكل لأي مندوب من حملتنا في أي لجنة في أي محافظة.. ونتوقع أن تكون نسبة المشاركة عالية إذا استمرت المؤشرات الإيجابية خلال أيام الانتخابات".