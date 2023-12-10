المتحدث باسم حملة حازم عمر: إقبال كبير على الانتخابات ولا مخالفات تذكر
أعرب زاهر الشقنقيري، المتحدث الرسمي لحملة حازم عمر، المرشح لرئاسة الجمهورية، عن ارتياحه لسير العملية الانتخابية في اليوم الأول، قائلًا: "نشهد حضورًا واسعًا من المواطنين للمشاركة في الاقتراع، خاصة في الداخل.. والأوضاع هادئة ومستقرة ولم نرصد أي مخالفات تعكر صفو العملية الانتخابية حتى الآن".
وقال الشقنقيري في اتصال هاتفي مع الإعلامي خالد أبوبكر على قناة "أون" ضمن تغطية "الطريق إلى الاتحادية": "لم نتلق أي شكاوي أو مشاكل لأي مندوب من حملتنا في أي لجنة في أي محافظة.. ونتوقع أن تكون نسبة المشاركة عالية إذا استمرت المؤشرات الإيجابية خلال أيام الانتخابات".
انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي الصمت الانتخابي نتيجة اللجان الانتخابية انتخابات الرئاسة المصرية الانتخابات المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية المصرية مصر استعلام اللجنة الانتخابية معرفة اللجنة الانتخابية مرشح الرئاسة المصرية 2024 لجنة انتخابات الرئاسه المصريه مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب معرفة لجنة الانتخابات بالاسم استعلام عن اللجنة الانتخابية كيفية معرفة اللجنة الانتخابية معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي أخبار انتخابات مصر