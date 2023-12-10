الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مُشيدًا بنسب المشاركة.. قيادي بـ"مستقبل وطن": قطعت الطريق على الدعوات المسمومة

رشاد عبد الغني
رشاد عبد الغني

حرص رشاد عبد الغني، القيادي بحزب مستقبل وطن، على الإدلاء بصوته في سباق الانتخابات الرئاسية 2024 في  مدرسة البواريك الابتدائية القديمة بمركز المنشاة بمحافظة سوهاج، مؤكدًا أن المشاركة الإيجابية في السباق الرئاسي هى واجب وطني وحق دستوري يتعين على كل مصري الالتزام به.

 وأضاف عبد الغني،  عقب الإدلاء بصوته الانتخابي، أن حضور الناخبين أمام اللجان الانتخابية منذ الساعات الأولى من أول أيام الانتخابات الرئاسية بهذا الشكل الكثيف والكبير قطعت الطريق على دعوات المقاطعة المسمومة والمشككين فى الانتخابات، وأكدت للعالم أن لمصر شعب واعٍ قادر على حماية مكتسباته والحفاظ على وطنه بكل ما يملك، ويفتديه بروحه مهما كلفه ذلك من ثمن.

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وأكد القيادي في حزب مستقبل وطن أن المشاركة الإيجابية تساهم فى أمن وسلامة واستقرار مصر وحمايتها من المتربصين بها، ويحفظ مقدراتها، فهي رسالة للعالم أن الشعب المصري لم ولن يقبل التدخل في شئونه، ولا يسمح لأحد أن يحدد مصيره ويرسم ملامح مستقبله، لافتا إلى أن الانتخابات الرئاسية تأتي في ظروف استثنائية وتحديات ومحاولات لابتزاز مصر، وهو ما لن يقبله ولن يسمح به المصريون تحت أي ظرف.

الاستحقاق الرئاسي 

ودعا القيادي في حزب مستقبل وطن جموع الشعب المصري للاصطفاف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه في الانتخابات الرئاسية، دعمًا ومساندةً لما حققه من إنجازات ومشروعات قومية في شتى المجالات والقطاعات المختلفة والتي تستهدف بناء الجمهورية الجديدة ودعم بناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة له، والحرص على مستقبل الأجيال القادمة.

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