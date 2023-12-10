الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جامعة القاهرة أبرزهم.. مسيرات في حب الوطن تزامنًا مع الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

تزامنًا مع اليوم الأول للانتخابات الرئاسية، حرص العديد من المواطنين على التوافد إلى مقار اللجان الانتخابية منذ الصباح، للمشاركة في الاستحقاق الدستوري، لكن اللافت للنظر المسيرات التي خرجت تحث المواطنين على المشاركة.

ومنذ الصباح خرجت مسيرات متفرقة من أجل دعوة المصريين للخروج والمشاركة والتأكيد على أنه واجب وطني لا بد من أدائه، وكانت المسيرات تجوب الشوارع معها لافتات تدعو الجميع للمشاركة.

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مسيرات الدعم

أمام مدرسة الشهيد العقيد محمد محمود عبد العزيز بالطالبية، كان هناك حشود من الناخبين، الذين عقب الإدلاء بأصواتهم نظموا مسيرة باللافتات والأعلام المصرية تدعو المواطنين إلى النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وفي مدينة بنها خرجت مسيرة كبرى من المواطنين من أجل الاقتراع والمشاركة، بالأعلام المصرية، ثم نظموا مسيرة من أجل حث المواطنين على الخروج والمشاركة والتعبير عن آرائهم بحرية في الاستحقاق الدستوري.

وكانت جامعة القاهرة هي أكبر مسيرة خرجت من أجل حث المواطنين على المشاركة والاقتراع، حيث انطلقت مسيرة حاشدة ضمت عدد من كليات الحرم الجامعي والكليات النظرية ومئات من الطلاب والموظفين.

جابت المسيرة أرجاء الحرم الجامعي في الجيزة وبدأت من كلية الإعلام بالجامعة مرورًا بكليات التخطيط العمراني والتجارة والحقوق وصولًا إلى قبة جامعة القاهرة، من أجل دعوة الطلاب إلى النزل ورددوا هتافات: «انزل شارك».

وبالأعلام خرجت عدة مسيرات في محافظة سوهاج منها مسيرة في منطقة الزهراء، والتي حمل الناخبين بها الأعلام والطبول والمزمار من أجل دعوة المواطنين للمشاركة في العرس الانتخابي والاستحقاق الدستوري لانتخابات الرئاسة 2024.

رئيس غرف تجارية سوهاج يقود مسيرة حاشدة للمشاركة في الانتخابات

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

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غرف عمليات بالنقابات العمالية والمهنية لمتابعة عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية

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طلاب جامعة الأزهر المغتربين يتوافدون على لجان الانتخابات (صور)

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