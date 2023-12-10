الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

غرف عمليات بالنقابات العمالية والمهنية لمتابعة عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية

النقابات العمالية
النقابات العمالية والمهنية في الانتخابات 2024

مع انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 في يومها الأول حرصت النقابات العامة على مستوى الجمهورية على تشجيع العاملين بها على الانتخاب وممارسة حقهم الانتخابي، فكانت الأغاني الوطنية حاضرة بقوة بجانب اللافتات التي تحثهم علي حقهم الدستوري في الانتخاب.

فيما أعلنت النقابات العمالية والمهنية انطلاق أعمال غرفة العمليات المركزية لكل منها لمتابعة سير عمليات التصويت بانتظام ومعدلات المشاركة، فضلا عن تنظيم خروج الأعضاء للتصويت لمنع الازدحام باللجان وعدم تعطل عجلة الإنتاج.

حشد النقابات للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

تتابع غرفة عمليات نقابة الصحفيين الانتخابات الرئاسية منذ بدء التصويت باللجان، وتهيب بالجهات تسهيل عمل أعضائها أثناء تغطية اللجان.

وأعلنت نقابة الصحفيين عن تشكيل غرفة عمليات بحضور أربعة من الزملاء أعضاء مجلس النقابة يوميًا لمتابعة وتسهيل أداء الزملاء الصحفيين لمهام عملهم فى تغطية الانتخابات الرئاسية، وتلقى أى شكاوى تتعلق بإعاقة تأديتهم لمهامهم المهنية.

وتعمل الغرفة على مدار الساعة بداية من 10 ديسمبر الجارى، الذى سيشهد بدء التصويت الانتخابى فى الداخل، وحتى الانتهاء من فرز الأصوات. وتتلقي  الغرفة اتصالات الزملاء على رقمي: (01005741555) - (01280992299).

فيما شارك عدد كبير من العاملين في النقابة العامة للعلوم الصحية، بمنطقة السيدة زينب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، كما تؤكد دور العاملين في تحقيق التنمية والتقدم والازدهار وتعزيز المشاركة الديمقراطية للبلاد.

وقد عبر العديد من العاملين في النقابة العامة للعلوم الصحية عن سعادتهم ورغبتهم في المشاركة في هذه الانتخابات الهامة، مؤكدين أن الانتخابات هي فرصة حقيقية للتعبير عن رأيهم واختيار القيادة التي تمثل صالح البلاد والشعب.

وجرى تنظيم غرفة عمليات بالنقابة العامة للعاملين بالبترول وكذا الاتحاد والاتحادات المحلية بالمحافظات، لانعقاد مستمر على مدار الساعة؛ لمتابعة سير العملية الانتخابية، بداية من فتح باب الاقتراع والفرز ووصولًا إلى إعلان النتيجة.

وأشار رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول محمد جبران إلى أن هناك ربطًا بين غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية بجميع الاتحادات المحلية بالمحافظات، مع وجود أعضاء من اللجان النقابية؛ لتسهيل العمل والتجاوب في أي موقف، حيث يتم التواصل من خلال الفيديو كونفرانس مع جميع الغرف بجميع المحافظات بالجمهورية.

كما شارك العاملون بالمصرية للاتصالات في الانتخابات الرئاسية مع بدء عملية التصويت، وقد عبر العديد من العاملين في قطاع الاتصالات عن سعادتهم ورغبتهم في المشاركة في هذه الانتخابات الهامة، مؤكدين أن الانتخابات هي فرصة حقيقية للتعبير عن رأيهم واختيار القيادة التي تمثل صالح البلاد والشعب.

ويذكر أن عدد المقرات الانتخابية على مستوى مراكز ومدن محافظة الإسماعيلية ١٨٤ مقرًا انتخابيًا، وتعداد سكان المحافظة مليون و٤٤٢ ألف و٤٠٢ نسمة، ومن لهم الحق القانوني في التصويت ٩٦٣ ألف و٢٧٣ ناخب، وعدد لجان الوافدين ١٠ لجان، وعدد اللجان العامة ١٠ لجان.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية. 

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات. 

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة. 

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