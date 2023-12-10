الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عقب الإدلاء بصوتها..

يسرا لـ"الدستور": المشاركة فى الانتخابات الرئاسية تبرز وعى المصريين

الفنانة يسرا
الفنانة يسرا

حرصت الفنانة يسرا على الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، بكلية فنون جميلة بحي الزمالك.

وأكدت يسرا، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أهمية النزول والمشاركة في الاستحقاق الرئاسي؛ لرسم مستقبل جيل جديد، مشيرة إلى أنه واجب وطني ورسالة قوية للعالم تعبر عن وعي المصريين.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

وأعدت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع الإجراءات الخاصة بانتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد، في لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم وعددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

النجمة يسرا يسرا المشاركة واجب وطني لرسم مستقبل جيل جديد اللجان الانتخابية الانتخابات الرئاسية 2024

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